Entretenimiento

Marvel Zombis revive al UCM con un festín animado

Nuevas generaciones, viejas amenazas
Terror, ciencia ficción y muertes inesperadas
Terror, ciencia ficción y muertes inesperadasESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El universo cinematográfico de Marvel (UCM) encuentra nueva vida con el estreno de Marvel Zombis, una miniserie animada que se atreve a cruzar el gore con la ciencia ficción.

Retomando los acontecimientos de la serie ¿Qué pasaría si...?, Marvel Zombis sitúa a los espectadores en una Tierra devastada por la infección zombi, donde apenas sobreviven heroínas como Yelena Belova, Kate Bishop y Ms. Marvel. En su travesía, intentan enviar un mensaje de auxilio a las Nova Corps, mientras enfrentan una amenaza constante: sus antiguos aliados, ahora zombificados.

En apenas cuatro episodios de media hora, Marvel Animation logra lo que varias entregas recientes del UCM no han conseguido: un producto fresco, vibrante, trepidante y, sobre todo, entretenido. A diferencia de series como Thunderbolts, que no lograron causar el impacto esperado, esta animación abraza su tono irreverente y desinhibido para ofrecernos un festín visual y narrativo.

La serie apuesta por las nuevas generaciones del UCM: personajes como Riri Williams (Ironheart), el Guardián Rojo, y una peculiar versión del Caballero Luna, a quien más de uno desearía ver en formato live-action. Sin embargo, esta elección narrativa también genera sus sombras, pues la abundancia de personajes secundarios puede diluir el interés del público menos familiarizado con estas figuras recientes.

Pese a ello, Marvel Zombis brilla gracias a su ritmo imparable y a un diseño de producción notable. Las coreografías de combate son salvajes, las escenas multitudinarias desbordan dinamismo, y algunos personajes, como Shang-Chi o Ms. Marvel, lucen casi calcados a sus homólogos en imagen real. Las voces originales en inglés regresan para completar esta atmósfera de fidelidad y renovación.

La violencia explícita y el tono gamberro son parte esencial de esta entrega, sin caer en lo gratuito. Como en los cómics homónimos, el horror cósmico y los giros dramáticos elevan la experiencia, mientras que el cliffhanger del cuarto episodio deja claro que Marvel Animation está jugando a lo grande.

Por supuesto, no todo es perfecto. Hay instantes donde el humor forzado típico de Marvel corta la tensión innecesariamente. ¿Puede alguien bromear cuando el apocalipsis zombi está a la vuelta de la esquina? Cuestión de gustos.

La gran sorpresa llega en forma de la villana principal, con un diseño zombi tan impresionante como aterrador. Su presencia marca un punto alto de la serie y deja claro que, en este rincón del UCM, nadie está a salvo.

Te puede interesar:
¡Otra vez! Disney+ subirá tarifas: plan básico costará casi 220 pesos al mes
Terror, ciencia ficción y muertes inesperadas

RPO

Marvel Zombis
UCM animado

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com