Marvel Zombis revive al UCM con un festín animado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El universo cinematográfico de Marvel (UCM) encuentra nueva vida con el estreno de Marvel Zombis, una miniserie animada que se atreve a cruzar el gore con la ciencia ficción.

Retomando los acontecimientos de la serie ¿Qué pasaría si...?, Marvel Zombis sitúa a los espectadores en una Tierra devastada por la infección zombi, donde apenas sobreviven heroínas como Yelena Belova, Kate Bishop y Ms. Marvel. En su travesía, intentan enviar un mensaje de auxilio a las Nova Corps, mientras enfrentan una amenaza constante: sus antiguos aliados, ahora zombificados.

En apenas cuatro episodios de media hora, Marvel Animation logra lo que varias entregas recientes del UCM no han conseguido: un producto fresco, vibrante, trepidante y, sobre todo, entretenido. A diferencia de series como Thunderbolts, que no lograron causar el impacto esperado, esta animación abraza su tono irreverente y desinhibido para ofrecernos un festín visual y narrativo.

La serie apuesta por las nuevas generaciones del UCM: personajes como Riri Williams (Ironheart), el Guardián Rojo, y una peculiar versión del Caballero Luna, a quien más de uno desearía ver en formato live-action. Sin embargo, esta elección narrativa también genera sus sombras, pues la abundancia de personajes secundarios puede diluir el interés del público menos familiarizado con estas figuras recientes.

Pese a ello, Marvel Zombis brilla gracias a su ritmo imparable y a un diseño de producción notable. Las coreografías de combate son salvajes, las escenas multitudinarias desbordan dinamismo, y algunos personajes, como Shang-Chi o Ms. Marvel, lucen casi calcados a sus homólogos en imagen real. Las voces originales en inglés regresan para completar esta atmósfera de fidelidad y renovación.

La violencia explícita y el tono gamberro son parte esencial de esta entrega, sin caer en lo gratuito. Como en los cómics homónimos, el horror cósmico y los giros dramáticos elevan la experiencia, mientras que el cliffhanger del cuarto episodio deja claro que Marvel Animation está jugando a lo grande.

Por supuesto, no todo es perfecto. Hay instantes donde el humor forzado típico de Marvel corta la tensión innecesariamente. ¿Puede alguien bromear cuando el apocalipsis zombi está a la vuelta de la esquina? Cuestión de gustos.