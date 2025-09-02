Marvel Zombies llegará a Disney+ con "gore" y clasificación para adultos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Disney+ sorprendió a los fans con el primer avance de Marvel Zombies, su próxima serie animada que debutará el 24 de septiembre. Y atentos: no será cualquier estreno, pues se trata de la primera serie animada de Marvel con clasificación TV-MA, es decir, solo para adultos.

La producción expandirá la historia del capítulo cinco de ¿Qué pasaría si...?, donde vimos al Universo Cinematográfico de Marvel convertido en una pesadilla zombi. En esta ocasión, personajes como Capitán América, Wanda Maximoff, Namor, Okoye, Yelena Belova y Kate Bishop regresan, pero en versiones más oscuras, por decirlo de alguna forma.

El elenco de voces promete ser un verdadero festín para los fans, incluyendo a la inigualable Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani y Dominique Thorne, que darán vida a los héroes y villanos zombificados.