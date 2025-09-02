Marvel Zombies llegará a Disney+ con "gore" y clasificación para adultos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Disney+ sorprendió a los fans con el primer avance de Marvel Zombies, su próxima serie animada que debutará el 24 de septiembre. Y atentos: no será cualquier estreno, pues se trata de la primera serie animada de Marvel con clasificación TV-MA, es decir, solo para adultos.
La producción expandirá la historia del capítulo cinco de ¿Qué pasaría si...?, donde vimos al Universo Cinematográfico de Marvel convertido en una pesadilla zombi. En esta ocasión, personajes como Capitán América, Wanda Maximoff, Namor, Okoye, Yelena Belova y Kate Bishop regresan, pero en versiones más oscuras, por decirlo de alguna forma.
El elenco de voces promete ser un verdadero festín para los fans, incluyendo a la inigualable Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani y Dominique Thorne, que darán vida a los héroes y villanos zombificados.
La historia no es nueva ya que, en 2005, Robert Kirkman, creador de The Walking Dead, publicó el cómic Marvel Zombies, convirtiéndose en un clásico de la casa de las ideas. Ahora, bajo la producción de Kevin Feige y un equipo de pesos pesados de Marvel Studios, llega su versión más gore en cuatro episodios dirigidos por Bryan Andrews y Zeb Wells.
Con este proyecto, Marvel apuesta por un giro más arriesgado encaminado hacía la violencia explícita, héroes devorando cerebros y un tono mucho más oscuro que lo visto en entregas pasadas (aunque la escena con Blade levanta mucho el hype). El avance ya generó debate en redes, pues muchos fans celebran que la casa de Mickey Mouse se atreva a cruzar esa línea, mientras otros cuestionan si el gore será suficiente para sostener la historia.
¿Será que Marvel Zombies abrirá la puerta a más producciones adultas dentro de Marvel Studios? ¿O quedará como un experimento sangriento de cuatro episodios?... solo el tiempo lo dirá.
Lo cierto es que el 24 de septiembre sabremos si la apuesta valió la pena... y si nuestros héroes favoritos logran sobrevivir en esta pesadilla zombi.
AVS