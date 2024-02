Marvel Studios revela elenco de Los 4 Fantásticos para 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles Marvel Studios confirmó los actores que darán vida a Los 4 Fantásticos, en el anuncio fueron presentados, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach para interpretar a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm, respectivamente.

El actor chileno, Pedro Pascal, conocido por protagonizar papeles en The Mandalorian y The Last of Us, asumirá el papel de Reed Richards, conocido como Mr. Fantástico.