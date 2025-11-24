Marvel en jaque; imágenes falsas de IA confunden a fans

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un giro que mezcla el poder de la nostalgia con el ingenio tecnológico, en redes sociales circulan una serie de imágenes que aparentan mostrar el detrás de cámaras de la esperada película Avengers Doomsday. Sin embargo, lo que parecía un golpe exclusivo para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) resultó ser una travesura digital de la inteligencia artificial.

Las imágenes, que muestran supuestas escenas del rodaje, incluyen a figuras como Robert Downey Jr., Hugh Jackman, Tobey Maguire en su traje de Spider-Man e incluso al elenco original de X-Men del año 2000. La cereza del pastel fue la aparición de nuevas celebridades como Pedro Pascal y Channing Tatum, junto al director Joe Russo dando instrucciones en lo que aparenta ser una toma clave.

Lo que hizo más creíble esta ilusión digital fue la calidad hiperrealista de las imágenes generadas, algunas con iluminación profesional, vestuarios fieles y hasta grúas de filmación, simulando un rodaje real. En redes sociales usuarios compartieron las imágenes, convencidos de que se trataban de filtraciones del set.

Para los fans del MCU, estas imágenes son un anhelo visual; para los expertos en tecnología, un recordatorio de que vivimos en una era donde lo falso puede parecer más real que la realidad misma.