Marv, de “Mi pobre angelito”, envuelto en escándalo por presunta solicitud de servicios sexuales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor estadounidense Daniel Stern, conocido por su papel de Marv Merchants en la saga navideña Mi pobre angelito (Home Alone), fue citado por la policía en California como parte de una investigación relacionada con un presunto caso de solicitud de prostitución.

De acuerdo con medios internacionales, el incidente ocurrió el pasado 10 de diciembre de 2025 en un hotel en Camarillo, una ciudad ubicada en el condado de Ventura, California. Las autoridades informaron que el actor, de 68 años, no fue arrestado ni fichado; únicamente se le extendió una citación formal para presentarse ante un juez.

En el estado de California, la solicitud de servicios sexuales está tipificada como un delito menor, por lo que, en caso de confirmarse, podría derivar en sanciones como una multa de hasta mil dólares o seis meses de prisión, dependiendo de factores como antecedentes previos y la gravedad del caso.

Cabe mencionar que Stern ya había sido noticia en meses anteriores, luego de que en octubre de 2025 fuera hospitalizado tras una emergencia médica en una residencia en Somis, en el mismo condado. Tras su evaluación, se reportó que fue dado de alta y se encontraba en buen estado.

En semanas recientes, el actor había retomado apariciones públicas al participar en entrevistas sobre su carrera y compartir un proyecto artístico personal relacionado con la película que lo catapultó a la fama. Actualmente, vive alejado de la industria cinematográfica y enfocado en su trabajo como escultor, además de mantener una vida familiar fuera del ojo mediático.

