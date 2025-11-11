Martin Garrix es operado de emergencia en México y cancela su show en León

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El DJ y productor neerlandés Martin Garrix fue hospitalizado de emergencia en México y sometido a una cirugía por un caso inesperado de apendicitis, lo que lo obligó a cancelar su esperada presentación en el Festival Internacional del Globo (FIG), en León, Guanajuato.

La noticia fue confirmada por el propio artista a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen desde el hospital y un emotivo mensaje dirigido a sus fans mexicanos:

“Querido México, estoy realmente desconsolado por compartir que, debido a un caso inesperado de apendicitis y la cirugía que le siguió, no podré presentarme en el Festival Internacional del Globo este sábado”, escribió en inglés. “Gracias por su comprensión, amor y apoyo. Es un buen recordatorio de que también soy humano y mi cuerpo necesita tiempo para sanar. Les envío mucho amor. ¡Volveré pronto, lo prometo!”, concluyó.