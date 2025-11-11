Martin Garrix es operado de emergencia en México y cancela su show en León

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El DJ y productor neerlandés Martin Garrix fue hospitalizado de emergencia en México y sometido a una cirugía por un caso inesperado de apendicitis, lo que lo obligó a cancelar su esperada presentación en el Festival Internacional del Globo (FIG), en León, Guanajuato.
La noticia fue confirmada por el propio artista a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen desde el hospital y un emotivo mensaje dirigido a sus fans mexicanos:
“Querido México, estoy realmente desconsolado por compartir que, debido a un caso inesperado de apendicitis y la cirugía que le siguió, no podré presentarme en el Festival Internacional del Globo este sábado”, escribió en inglés. “Gracias por su comprensión, amor y apoyo. Es un buen recordatorio de que también soy humano y mi cuerpo necesita tiempo para sanar. Les envío mucho amor. ¡Volveré pronto, lo prometo!”, concluyó.
En respuesta a la cancelación, los organizadores del FIG 2025 emitieron un comunicado público expresando su apoyo al DJ y anunciando que la noche del 15 de noviembre en “The Dream Nite” será dedicada a Martin Garrix, con presentaciones de Afrojack, Dimitri Vegas y otros artistas por confirmar:
“Te dedicaremos una noche llena de emoción, magia y profundo amor por tus fans en México”, señala el mensaje dirigido al artista.
Asimismo, el festival aseguró que todas las actividades del evento seguirán su curso como estaba previsto, y adelantó una “gran sorpresa por anunciar” dentro del programa.
“Nos vemos pronto en tu casa, Martin: León, México”, concluye el emotivo comunicado.
Nacido el 14 de mayo de 1996 en Amstelveen, Países Bajos, Martijn Gerard Garritsen —mejor conocido como Martin Garrix— alcanzó fama internacional en 2013 con el éxito “Animals”, y desde entonces se ha convertido en uno de los referentes más importantes de la música electrónica contemporánea.
Ha sido nombrado cinco veces como el mejor DJ del mundo por la revista DJ Mag (2016, 2017, 2018, 2022 y 2024), y ha colaborado con artistas como Dua Lipa, Bebe Rexha y Usher.
Aunque su agenda internacional se verá pausada temporalmente por cuestiones médicas, el DJ prometió regresar pronto para reencontrarse con sus seguidores mexicanos.
BCT