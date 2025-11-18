Martha Higareda ya es mamá: nacieron sus gemelas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz mexicana Martha Higareda se convirtió en madre de gemelas, noticia que compartió con emoción a través de sus redes sociales.
Fue en junio pasado cuando reveló públicamente su embarazo, junto a su esposo Lewis Howes, en una entrevista exclusiva para la revista Caras.
A través de Instagram, hace unas horas, Higareda agradeció por la llegada de sus hijas y por superar algunos momentos difíciles relacionados con su salud y la de una de las bebés.
La también productora aseguró que tanto ella como sus hijas se encuentran en proceso de recuperación y expresó su gratitud por las muestras de apoyo recibidas:
"Gracias a Dios 🙏❤️❤️
Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. ❤️❤️
Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida.
Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos.
Gracias por todo su amor y apoyo, gracias a nuestra maravillosa familia y amigos que nos han apoyado incondicionalmente durante este tiempo. No sé qué haríamos sin su apoyo. 🙏
Gracias a Dios. 🙏❤️❤️", escribió.
La publicación generó miles de reacciones por parte de sus seguidores, quienes felicitaron a la pareja y celebraron el nacimiento de las nuevas integrantes de su familia.
Así presentó la familia a las nuevas integrantes:
RYE-