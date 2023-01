Martha Debayle da tips de elegancia pero la reciben con divertidos memes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presentadora Martha Debayle dio trucos de elegancia al momento de recibir invitados en casa, pero usuarios en redes sociales no dudaron en crear divertidos memes.

Y es que a través de su cuenta de TikTok la locutora compartió tips elegantes para dar un buen recibimiento a los invitados en casa, sin embargo, no contaba con la creatividad del mexicano.

En su video, que ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones, Martha Debayle habló desde lo básico, como recibir a los invitados con un vaso de agua, pero agregar una bandeja, una "hielerita", servilleta coctelera y una jarra.

No obstante, los trucos no pararon ahí; además, dijo que las latas de refresco son feas, por lo que recomendó vestirlas con pequeñas fundas de color negro, para que no sea "de mal gusto" para con los invitados.