Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón tras renuncia a la herencia de Julián Figueroa
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El tema de la herencia de Julián Figueroa volvió a generar declaraciones encontradas. El pasado 10 de septiembre, Imelda Tuñón aseguró públicamente que no tenía interés en reclamar la parte que le correspondería a ella o a su hijo dentro de la sucesión testamentaria de Joan Sebastian, que sigue sin resolverse.
En entrevista con medios de espectáculos, Tuñón afirmó que su prioridad es trabajar y mantener a su hijo sin depender de apoyos económicos: “Que se la quede Maribel… ahorita me interesa trabajar, me hacía falta esto, es lo que estaba buscando hace mucho”, dijo a la prensa.
Días después, Maribel Guardia reaccionó a estas declaraciones. La actriz subrayó que, aunque respeta la postura de su exnuera, no puede decidir sobre los derechos que corresponden al menor: “Es que mis cosas son mis cosas… por supuesto que me quedo con ellas. Las tengo y yo se la dejaré a quien yo quiera”, declaró este 15 de septiembre a la reportera Berenice Ortiz.
Guardia, de 66 años, fue enfática al recalcar que la herencia de Julián Figueroa no depende de la voluntad de Tuñón: “La herencia no es que ella quiera o no quiera, (…) el heredero universal de Julián es el niño, es el derecho del niño, nadie más”.
Hasta ahora, el proceso legal de sucesión testamentaria de Joan Sebastian sigue sin concluir, lo que mantiene vigente la incertidumbre sobre la distribución de bienes y derechos de autor.
RYE