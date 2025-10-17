Mariano Riva Palacio se compromete en París con su pareja Alan Biancci

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un momento cargado de emoción, amor y simbolismo, el periodista y conductor Mariano Riva Palacio sorprendió a su pareja, Alan Biancci, al pedirle matrimonio frente a uno de los monumentos más icónicos del mundo: la Torre Eiffel, en París.

El emotivo instante fue compartido en redes sociales por la propia pareja, causando revuelo entre colegas, seguidores y figuras públicas que celebraron con entusiasmo el compromiso.

Con una sólida trayectoria en los medios de comunicación, Mariano Riva Palacio es reconocido por su labor como periodista y conductor en noticiarios de televisión, donde ha destacado por su estilo sobrio, profesional y comprometido con la información.