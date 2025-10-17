Mariano Riva Palacio se compromete en París con su pareja Alan Biancci

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un momento cargado de emoción, amor y simbolismo, el periodista y conductor Mariano Riva Palacio sorprendió a su pareja, Alan Biancci, al pedirle matrimonio frente a uno de los monumentos más icónicos del mundo: la Torre Eiffel, en París.
El emotivo instante fue compartido en redes sociales por la propia pareja, causando revuelo entre colegas, seguidores y figuras públicas que celebraron con entusiasmo el compromiso.
Con una sólida trayectoria en los medios de comunicación, Mariano Riva Palacio es reconocido por su labor como periodista y conductor en noticiarios de televisión, donde ha destacado por su estilo sobrio, profesional y comprometido con la información.
A lo largo de su carrera ha colaborado con diversas plataformas informativas nacionales, consolidándose como una de las voces más conocidas en el ámbito periodístico.
El momento del compromiso —ocurrido en uno de los escenarios más románticos del mundo— fue descrito por muchos como un acto de amor genuino que refleja la libertad de amar sin etiquetas, y ha sido ampliamente celebrado por la comunidad LGBTQ+ y por figuras del gremio periodístico.
“Dijo que sí”, escribió Mariano en su publicación, acompañada de una imagen del anillo frente a la emblemática torre parisina, sellando así un nuevo capítulo en su historia de amor con Alan.
RYE-