Marco Antonio Regil se declara "sapiosexual" y esto significa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de las dudas sobre la vida amorosa del conductor Marco Antonio Regil, éste se declaró "sapiosexual" en entrevista con la periodista de Tv Azteca, Pati Chapoy.

Y es que en su canal de YouTube Pati entrevistó al también locutor y le sacó varias declaraciones, una de ella que tiene que ver con su privacidad.

En la entrevista Marco Antonio Regil habló de la vez que estuvo a punto de casarse, pero no se logró y cómo eso influyó en su manera de seguir la vida.

Asimismo, platicó sobre su identidad sexual, al considerarse como sapiosexual, y así empezó a contarlo: “Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo y mi cerebro que ya empecé a madurar pues ya no solamente es la piernita, una mujer que trabaja en sí misma es diferente".

Y añadió: “Existe este término que no muchos conocen que se llama sapiosexual, sapio es de mente, o sea a mí me excita una conversación sabia, consiente me gustan las mujeres consientes, los amigos consientes, compartir con gente consiente”.

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, el término "sapiosexual es un neologismo reciente acuñado para referirse a quienes se sienten sexualmente atraídos por personas que estimulan su intelecto".

Por último, el también terapeuta dejó en claro que ser sapiosexual no impide que le atraigan las mujeres.

La entrevista completa, aquí: