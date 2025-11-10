María Sabina, la sabia mazateca, tendrá su propia adaptación en pantalla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La historia de María Sabina, curandera mazateca originaria de la Sierra Oaxaqueña y figura central de la medicina tradicional indígena, será llevada a la pantalla mediante una nueva adaptación audiovisual inspirada en la obra “Vida de María Sabina: La sabia de los hongos” del escritor Álvaro Estrada.
Este proyecto ofrecerá una mirada íntima y respetuosa sobre la vida de la emblemática curandera, cuya sabiduría ancestral y prácticas de sanación con hongos sagrados despertaron el interés internacional. Desde su infancia en una comunidad rural, María Sabina fue reconocida por su profundo conocimiento de la naturaleza y su uso ceremonial de la medicina botánica como herramienta de sanación espiritual.
El auge de su figura se dio luego de que sus rituales con “niños sagrados” —como denominaba a los hongos alucinógenos empleados en sus ceremonias— fueran documentados por investigadores extranjeros. Su legado, sin embargo, ha sido frecuentemente interpretado desde visiones externas a su cultura.
La adaptación, actualmente en desarrollo por las casas productoras 200% Media e Imagine Klever, promete retratar no solo el oficio de María Sabina como curandera, sino también el trasfondo humano, espiritual y poético de su vida. A diferencia de otros acercamientos, esta obra se basa en años de observación directa y conversaciones personales, ofreciendo un retrato más fiel a su cosmovisión indígena.
El objetivo del proyecto es preservar su legado desde una narrativa que respete la profundidad de la medicina holística y la espiritualidad que representa, alejándose de visiones exotizantes y reconociendo su papel como guía y símbolo del saber ancestral.
BCT