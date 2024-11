María Fernanda Beltrán no llevó el tradicional vestido rojo en Miss Universo, esta es la razón

Finalmente fue Andrea Meza quien en 2020 se llevó el título de Miss Universo, misma que llegó a la conclusión de que usar vestido rojo en la final es lo que ha llevado a las mexicanas a ser ganadoras de este certamen.

Anteriormente Fernanda Beltrán, en una entrevista para el programa de radio Exa declaró que ella rompería esquemas y no usaría el color rojo:

“Yo quiero un color nuevo, dicen que la mexicana gana con el color rojo, pero no es cierto, yo rompí eso. Puse en tendencia el velo negro que usé para ganar Miss México. Yo no usé el típico color rojo. Yo pensé: ‘Si no gano mínimo voy a ser icónica y voy a marcar tendencia. Tú sabes, siempre es lo mismo, ya esta parte de ganar tendencia con el color rojo, es bien complicado”

