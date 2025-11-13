María Elena Saldaña "La Güereja" es hospitalizada; éste es su estado de salud

El incidente ocurrió cuando la actriz tropezó con una alfombra durante una escena, lo que derivó en un fuerte impacto en la cabeza. Debido al dolor que manifestó, el equipo de producción liderado por Reynaldo López decidió trasladarla de inmediato a un centro médico, donde se le realizaron diversos estudios.

La información fue dada a conocer por la periodista Martha Figueroa en el programa matutino Hoy, donde detalló que el equipo de grabación actuó con prontitud y responsabilidad para asegurar la atención médica adecuada.

Afortunadamente, los médicos confirmaron que Saldaña no sufrió lesiones graves. Tras recibir atención, fue dada de alta con la indicación de guardar reposo durante algunos días.

Aunque ni la actriz ni su familia han emitido un comunicado oficial, se espera que María Elena Saldaña pueda reincorporarse a las grabaciones el próximo viernes, bajo observación médica.

El accidente generó preocupación entre sus seguidores, pero la evolución favorable de su salud ha traído tranquilidad, confirmando que La Güereja continúa con la fortaleza que siempre la ha caracterizado.

RYE-