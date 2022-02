Mamá fit encara a criticonas y se disparan seguidores en su perfil

Fue por medio de su perfil de Facebook que la usuaria Vanesita Medina envió mensaje a las personas que la apoyaron luego de que fue grabada y criticada en redes sociales.

La conocida ahora como Mamá Fit escribió algunas líneas en las que agradeció las muestras de cariño con la gente luego de que fue exhibida en Facebook.

"Quería manifestarme mediante este post dando las gracias a todas las personas que me hicieron llegar su apoyo mediante muchos mensajitos, muestra de cariño y aprecio hacia mi persona con palabras tan lindas defendiéndome en redes sociales por el video que se hizo viral con mal designio hacia mi persona donde esa madre hizo queriendo denigrarme, expresándose con tal desprecio hacia mi y exponiéndolo a mi hijito de 4 años sin saber que eso es delito".

Añadió que los planes de las personas que buscaron hacerle mal no dieron resultado: "Sus planes no salieron como hubiera querido, tuvo las peores intenciones al subirlo y exponerme y referirse así hacia mí".

Por último envió un mensaje sibre ella, en el que dijo ser una persona que no daña a los demás: "Soy una Mami Fit que trabaja y cuido q mi hijito con todo el amor del mundo, y no hago nada malo a nadie la gente que me conoce sabe que tengo un corazón lleno de amor y valores".

Aunque en un primer momento se dijo que el hecho había sido grabado en Chetumal, luego se precisó que fue en Bolivia.