‘Malvado y repugnante’: Sabrina Carpenter estalla contra uso de su canción en campaña del ICE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante Sabrina Carpenter se pronunció con fuerza este lunes tras enterarse de que su canción “Juno” fue utilizada en un video oficial difundido por la Casa Blanca y vinculado a operativos del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.). En el clip, de apenas 20 segundos, se muestran imágenes de redadas y detenciones de migrantes mientras suena repetidamente la frase “Have you ever tried this one?”, parte del tema musical.

Indignada, la estrella pop respondió directamente a la publicación en la red social X (antes Twitter), señalando: “Este video es malvado y repugnante. Jamás me involucren, ni a mí, ni a mi música, en beneficio de su inhumana agenda”, escribió, dejando clara su oposición a que su arte sea relacionado con acciones que considera contrarias a los derechos humanos.