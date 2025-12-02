‘Malvado y repugnante’: Sabrina Carpenter estalla contra uso de su canción en campaña del ICE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante Sabrina Carpenter se pronunció con fuerza este lunes tras enterarse de que su canción “Juno” fue utilizada en un video oficial difundido por la Casa Blanca y vinculado a operativos del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.). En el clip, de apenas 20 segundos, se muestran imágenes de redadas y detenciones de migrantes mientras suena repetidamente la frase “Have you ever tried this one?”, parte del tema musical.
Indignada, la estrella pop respondió directamente a la publicación en la red social X (antes Twitter), señalando: “Este video es malvado y repugnante. Jamás me involucren, ni a mí, ni a mi música, en beneficio de su inhumana agenda”, escribió, dejando clara su oposición a que su arte sea relacionado con acciones que considera contrarias a los derechos humanos.
El video, compartido desde una cuenta oficial de la Casa Blanca, contenía imágenes de protestas con carteles de “Fuera ICE” y fragmentos de detenciones, en algunos casos con uso visible de la fuerza. A esto se sumó un mensaje textual: “Bye-bye, adiós”, acompañado de emojis de despedida y cara enamorada, lo que provocó aún más rechazo por parte del público, quienes calificaron el tono como insensible e irónico.
Sabrina Carpenter, una de las voces más destacadas del pop actual, dejó en claro que no autorizó el uso de su música para fines políticos y menos aún para promover lo que ella calificó como una narrativa “inhumana”. Su respuesta generó apoyo inmediato por parte de sus seguidores y activistas pro derechos migrantes, que han exigido la eliminación del video.
BCT