Majo Aguilar pondrá a vibrar el Zócalo de la CDMX con concierto gratuito

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La cantante Majo Aguilar ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 9 de noviembre, como parte del cierre del Segundo Congreso Mundial del Mariachi.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, la intérprete anunció emocionada su participación como embajadora del evento e invitó al público a asistir al magno concierto masivo que tendrá lugar a las 15:00 horas.

“Mi gente bella, soy Majo Aguilar y les tengo una noticia hermosa. Este año, del 5 al 9 de noviembre, es el segundo Congreso Mundial del Mariachi en la Ciudad de México”, compartió la cantante.

Durante el Congreso habrá diversas actividades dedicadas a celebrar al mariachi como Patrimonio Cultural de la Humanidad, incluyendo talleres, presentaciones, conversatorios y más. Las entradas para estos eventos están disponibles en las plataformas Boletia y Ticketmaster.

En cuanto al concierto final, Majo expresó con entusiasmo:

“Como embajadora del Segundo Congreso Mundial del Mariachi, los espero con toda la emoción del mundo en el Zócalo Capitalino para que gocemos y cantemos con mariachi. El evento del 9 es completamente gratuito”.

Finalmente, animó a sus seguidores a asistir con “la mejor actitud y sus mejores pasos de baile”, asegurando que será una tarde para disfrutar a lo grande.