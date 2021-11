Maestro se disfraza de dibujo que alumna le regaló antes de morir

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En internet hay un sinfín de historias conmovedoras y ahora nos encontramos con el caso de un maestro que honró la memoria de una alumnita fallecida.

Resulta que un maestro de preescolar, identificado como Iván de Luna, tenía una alumna de seis años, que en un momento dado le regaló un dibujo de él vestido como beisbolista.

Lamentablemente la niña murió unos años después en un accidente automovilístico, señaló SDP Noticias, por lo que este año, en la celebración de Halloween, el profesor se disfrazó de su dibujo.

"Me disfracé de un dibujo que una alumnita tiempo atrás me regaló y por circunstancias de la vida ya no se encuentra aquí", señaló el maestro y compartió las fotografías del dibujo y su disfraz.