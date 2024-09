Madre de Briggitte Bozzo se va contra Adrián Marcelo y exige respeto para su hija

"Queremos manifestar nuestra indignación por el comportamiento reciente de Adrián Marcelo en 'La Casa de los Famosos', que ha cruzado los límites del respeto y ha afectado directamente a Briggitte", reza el texto difundido en las redes sociales de Briggitte Bozzo y firmado por Ligia Elena Arcila López, madre de la actriz venezolana.

En el comunicado se aseveró que este acto de Adrián Marcelo "no solo es una falta de respeto hacia Briggitte, sino que constituye un claro ejemplo de bullying y acoso hacia ella en televisión nacional. En un país como México, donde la comida es un recurso valioso y, en muchos casos, escaso, no puede permitirse que en televisión nacional se dé el ejemplo de jugar con ella de manera tan irresponsable. Este tipo de actos no solo degradan a los involucrados, sino que también envían un mensaje equivocado sobre los valores de respeto y convivencia que deben prevalecer".