Madonna ya habría sido dada de alta, reportan

Estados Unidos (MiMorelia..com).- Madonna ya habría sido dada de alta tras su hospitalización desde el pasado 24 de junio, según reportan medios nacionales este jueves.

CNN cita a una fuente cercana a la cantante quien dijo que la intérprete de "Back that up to the beat" está fuera de peligro.

La reina del pop haría recibido el alta médica del hospital y viajado a su casa de Nueva York, Estados Unidos, en una ambulancia privada.

Fue su mánager y representante, Guy Oseary, quien informó el pasado miércoles el estado de salud de la cantante, por lo que además se cancela la gira que tenía prevista para comenzar en julio próximo.

"En estos momentos necesitamos pausar todos los compromisos, lo que incluye el tour. Compartiremos más detalles con ustedes tan pronto como tengamos una nueva fecha de inicio para la gira", reza el comunicado.