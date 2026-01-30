Entretenimiento

Macaulay Culkin llora la partida de Catherine O’Hara

Macaulay Culkin expresó su dolor tras la muerte de Catherine O’Hara, su madre en la saga “Mi Pobre Angelito”
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noticia del fallecimiento de Catherine O’Hara, reconocida actriz y madre cinematográfica de Macaulay Culkin en “Mi Pobre Angelito”, conmovió al mundo del cine y a sus seguidores.

A través de sus redes sociales, Culkin expresó su dolor con un mensaje profundo y emotivo:

“¡Mamá! Pensé que teníamos tiempo.

Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado.

Te escuché. Pero tenía mucho más que decir.

Te amo.

Te veré más tarde.”

El actor resaltó la conexión especial que tuvo con O’Hara durante las filmaciones, recordando su papel como la madre de Kevin en las películas que se convirtieron en clásicos navideños.

Su mensaje ha sido ampliamente compartido y comentado por fans que crecieron con las aventuras de Kevin McCallister y celebran la trayectoria de Catherine O’Hara.

