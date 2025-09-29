Mónica Naranjo estrena “Por Un Like”, una crítica a la obsesión con las redes sociales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante española Mónica Naranjo sorprendió este lunes con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Por Un Like”, un tema cargado de crítica social que ya está disponible en plataformas digitales y en su canal de YouTube, donde suma miles de reproducciones a pocas horas de su estreno.

La intérprete de éxitos como “Sobreviviré” y “Desátame” regresa con un mensaje contundente sobre la necesidad de validación en redes sociales y los excesos de la era digital.

En esta ocasión, Mónica Naranjo trabajó junto al dúo Nebulossa, responsables de la producción musical, aportando un sonido moderno que fusiona la fuerza de su voz con toques electrónicos y actuales.

El lanzamiento se acompaña de un videoclip dirigido por Javier Biosca, que explora la dualidad entre lo íntimo y lo público, reflejando la dependencia de los “me gusta” como símbolo de reconocimiento en la sociedad contemporánea. La propuesta visual se suma al estilo provocador e intenso que caracteriza a la artista.

“Por Un Like” llega como antesala de la gira Greatest Hits Tour, con la que Mónica Naranjo celebra 30 años de trayectoria musical y que recorrerá varias ciudades de España y Latinoamérica. El sencillo reafirma su vigencia y la coloca nuevamente en el centro de la conversación musical en español.

Con esta canción, la cantante no solo ofrece un tema pegajoso y actual, sino que también invita a reflexionar sobre el impacto emocional de la vida digital y la necesidad de aprobación constante en línea.