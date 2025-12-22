Mónica Garza paseó en Uruapan y visitó a la alcaldesa Grecia Quiroz

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La periodista y conductora Mónica Garza visitó el municipio de Uruapan el pasado fin de semana.

En su viaje al estado aprovechó para grabar una emisión especial de su programa Sala de Guerra desde esta ciudad michoacana.

A través de sus redes sociales, Garza compartió imágenes de su paso por Uruapan y de su encuentro con la presidenta municipal, Grecia Quiroz.

La entrevista fue anunciada para transmitirse el pasado domingo a las 21:00 horas a través de ADN Noticias.

La charla, en la que se abordaron distintos temas como seguridad y política ya está disponible en el canal de YouTube de ADN Noticias: