“México es mi segundo hogar”; María José contrataca y expone cochinero

En la cuenta de Facebook Luz María, para que la crea contenido, María José dio la que consideró la única entrevista respecto al tema que involucra a un manager, actores de Televisa, maquillistas trans y a sus fans de México.

En la entrevista, que al parecer realiza su compañera de actuación, la estrella de las redes sociales dijo que en México vivió amenazas y miedo: “Me iban a desaparecer, (dijo una persona mexicana) que no sabía con quién me metía y que si a él le daba la gana de mí no sabían nunca más”.

Añadió que parte de las amenazas fueron de muerte, de lastimarla y hasta de llegar a lanzarle piedras a su paso.

Asimismo, la “empresaria multimillonaria” negó que a su salida de México haya tenido problemas, así como que había contratos y que huyó con dinero que no se ganó con trabajo.

“Luz María”, como se le conoce por su personaje, aceptó que cometió dos errores: uno confiar en el manager que ella no conocía, ya que se mostraba de una manera diferente, y el otro pronunciar mal las siglas LGBTIQ+.

Lamentó que en las redes sociales la sigan insultando y dijo que se deba posiblemente a que no habían escuchado su versión, y remató: “me crean o no esta es mi verdad”.

Por último, envió un mensaje a los fans que la siguen apoyando: “A todas las personas que creen en mí, que confiaron en mí y que siguen creyendo en mí, mi amor y gratitud eterna”.