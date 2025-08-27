Más de 50 artistas rendirán homenaje a Xava Drago en un concierto irrepetible

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pocos días del fallecimiento de Xava Drago, vocalista de la icónica banda mexicana Coda, la escena del rock nacional se prepara para rendirle un sentido homenaje con el evento ‘Eternamente Xava’, que reunirá a más de 50 artistas sobre el escenario de La Maraka.

El cantante perdió la vida el pasado 21 de agosto a los 56 años, tras una batalla contra el cáncer de estómago. Sin embargo, su legado musical continúa resonando, y su última voluntad se convertirá en realidad: que la música no se detuviera.

"Él nos pidió que el proyecto continuara, aunque él ya no estuviera. Este homenaje es cumplirle esa promesa", señaló Toño Ruiz, guitarrista de Coda, durante una conferencia de prensa donde se dieron a conocer los detalles del evento.