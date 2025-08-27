Más de 50 artistas rendirán homenaje a Xava Drago en un concierto irrepetible

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pocos días del fallecimiento de Xava Drago, vocalista de la icónica banda mexicana Coda, la escena del rock nacional se prepara para rendirle un sentido homenaje con el evento ‘Eternamente Xava’, que reunirá a más de 50 artistas sobre el escenario de La Maraka.
El cantante perdió la vida el pasado 21 de agosto a los 56 años, tras una batalla contra el cáncer de estómago. Sin embargo, su legado musical continúa resonando, y su última voluntad se convertirá en realidad: que la música no se detuviera.
"Él nos pidió que el proyecto continuara, aunque él ya no estuviera. Este homenaje es cumplirle esa promesa", señaló Toño Ruiz, guitarrista de Coda, durante una conferencia de prensa donde se dieron a conocer los detalles del evento.
La presentación contará con la participación de Kenny y Los Eléctricos, Salvador Moreno (La Castañeda), Héctor Quijada (La Lupita), Tony Méndez (Kerigma), entre otros músicos y bandas que han dejado huella en la historia del rock mexicano.
"Xava fue un guerrero incansable. Este concierto no es un adiós, sino la reafirmación de que su espíritu sigue vivo", expresó la cantante Kenny Avilés.
El evento no solo celebrará su trayectoria, sino que todo lo recaudado será destinado a las hijas del artista, Nicole, de 15 años, y Sofía, de apenas tres meses de edad, como una forma de brindarles apoyo y continuidad a la familia del músico.
Cox, representante de Soundtrack, productora del homenaje, subrayó el valor simbólico y humano de la noche: “Será una velada donde el rock no solo sonará fuerte, sino que también abrazará a quienes Xava más amaba”.
Con esta iniciativa, la comunidad musical se une para mantener viva la memoria de un intérprete que marcó a generaciones. El escenario será testigo de la fuerza de un legado construido a través de la voz, la guitarra y la hermandad.