Más allá de Mi Pobre Angelito: películas imperdibles para disfrutar la Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuando se acercan las fiestas decembrinas, la programación de televisión y plataformas de streaming suele llenarse de los mismos clásicos. Mi Pobre Angelito es, sin duda, una de las favoritas, pero la Navidad ofrece un abanico mucho más amplio de historias para disfrutar en familia, en pareja o en solitario.

Desde relatos emotivos hasta comedias, fantasía y aventuras, el cine navideño tiene opciones para todos los gustos y edades. En esta temporada, más allá de las repeticiones habituales, hay películas que destacan por su mensaje de unión, esperanza y la magia que envuelve estas fechas.

¿Cuáles son las mejores películas navideñas?