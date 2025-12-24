Más allá de Mi Pobre Angelito: películas imperdibles para disfrutar la Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuando se acercan las fiestas decembrinas, la programación de televisión y plataformas de streaming suele llenarse de los mismos clásicos. Mi Pobre Angelito es, sin duda, una de las favoritas, pero la Navidad ofrece un abanico mucho más amplio de historias para disfrutar en familia, en pareja o en solitario.
Desde relatos emotivos hasta comedias, fantasía y aventuras, el cine navideño tiene opciones para todos los gustos y edades. En esta temporada, más allá de las repeticiones habituales, hay películas que destacan por su mensaje de unión, esperanza y la magia que envuelve estas fechas.
El Expreso Polar (2004)
Una historia mágica sobre creer, crecer y mantener viva la ilusión. Visualmente impactante y perfecta tanto para niños como para adultos.
Klaus (2019)
Esta animación ofrece una versión original del origen de Santa Claus. Emotiva, divertida y con un poderoso mensaje sobre la bondad y el cambio.
El Regalo Prometido (1996)
Comedia protagonizada por Arnold Schwarzenegger que mezcla risas, consumismo y el verdadero significado de cumplir una promesa en Navidad.
Mujercitas (2019)
Aunque no es estrictamente navideña, su ambientación invernal y sus valores familiares la convierten en una gran opción para estas fechas.
Los Fantasmas de Scrooge (2009)
Una adaptación moderna del clásico de Charles Dickens que recuerda la importancia de la generosidad y la empatía.
Love Actually (2003)
Un mosaico de historias cruzadas sobre el amor en sus distintas formas, con la Navidad como telón de fondo.
Gremlins (1984)
Para quienes buscan algo diferente: una mezcla de comedia y terror que demuestra que la Navidad también puede tener un lado caótico.
El Grinch (2000)
Jim Carrey brilla en esta versión del personaje que odia la Navidad, pero que termina aprendiendo su verdadero significado.
Noche de Paz (2022)
Una propuesta más intensa que combina acción y espíritu navideño, demostrando que las fiestas también pueden tener adrenalina.
Ya sea para una maratón familiar, una tarde relajada o una noche especial, estas películas ofrecen alternativas para vivir la Navidad desde distintas emociones y perspectivas.
mrh