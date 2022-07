Luz María agarra el toro por los cuernos, habla, pero se hunde más

Ecuador (MiMorelia.com).- Luz María "agarró el toro por los cuernos" luego de que se le acusó de de homofóbica, prepotente, clasista y fraudulenta, pero se hundió más.

Y es que la estrella de los unitarios en redes sociales contactó a una activista gay de su país Ecuador para dar sus declaraciones de lo que pasó en México.

Contexto:

El pasado viernes nos enteramos que la actriz ecuatoriana de nombre María José Villavicencio Celi, mejor conocida como Luz María, fue acusada por una empresa mexicana de representes artísticos de ser homofóbica, prepotente, clasista y fraudulenta.

Por medio de sus redes sociales el manager Rodrigo Fragoso compartió un comunicado de prensa y un post en Twitter en el que criticó las actitudes de la famosa viral:

"¿Dónde quedó tu LUZ, MARIA? TRANSFOBICA, LADRONA, PREPOTENTE, CLASISTA Y FRAUDULENTA. LA VERADERA CARA DE MARIA JOSE VILLAVICENCIO / LUZ MARIA LA EMPRESARIA MULTIMILLONARIA", se lee en el texto.

Son tres hojas de comunicado en las que se detalla el actuar de la actriz, pasando por malos tratos, rechazos a la comunidad LGBTTTIQ+, incumplimiento de acuerdos y otros.

Asimismo, se dijo que María José Villavicencio Celi estuvo en México sin licencia para trabajar.

"MARIA JOSE TENIA UN VUELO DE REGRESO A ECUADOR HOY VIERNES 15 DE JULIO PARA REGRESAR A ECUADOR A CUMPLIR CON COMPROMISOS LABORALES" (sic).

"MARIA JOSE: ADEMAS DE TRANSFOBICA, PREPOTENTE Y GROSERA RESULTO FRAUDULENTA Y CON LOS EMPRESARIOS, ADEMAS DE UNA MALA IMAGEN. EN ESTE MOMENTO DEBE ESTAR TOMANDO UN AVION DE VUELTA A SU PAIS HUYENDO COMO LADRONA Y DELINCUENTE, SIN DAR LA CARA. SIN CONTESTAR EL TELEFONO Y SOLO DESVIANDO LLAMADAS. SIN NINGUNA EXPLICACION" (sic), finaliza el texto.

Dicho esto, hace unas horas María José Villavicencio Celi contactó a una activista de su país para decir que no es verdad de lo que la acusan en México.

El video fue titulado así: "María José Villavicencio contacta a Diane Rodríguez a partir de acusaciones transfóbicas y homofóbicas. Pongo en conocimiento publico que fui contactada por María José Villavicencio @Luz María a partir de los hechos suscitados en redes".

En ningún momento de la entrevista María José relata lo que pasó en México ni entró en detalles de lo sucedido, sólo se limitó a decir que las cosas no fueron así.

Asimismo, añade que la persona que sacó a la luz todo esto busca perjudicarla apoyándose de la comunidad gay.

"Esta persona me está atacando directamente con la población de mis seguidores; jamás he tratado mal a ellos, ni a nadie, no es mi estilo; esta persona me está atacando", dijo.

Además, aseveró querer a todos los quien integran dicha comunidad, pero falló al mencionar dos veces las siglas que la representan: "solo quiero que quede claro a la comunidad GLBT+ que yo jamás he sido ni seré homofóbica ni transfóbica".

ESCUCHA LO QUE DIJO: