LUX: Rosalía revela nombre y fecha de su nuevo álbum en Madrid

La artista, ganadora de múltiples premios internacionales, apareció mediante un live, en la capital española conduciendo su automóvil. Al quedar atrapada en el tráfico por la aglomeración de fans, optó por continuar a pie por la Gran Vía. En la fachada de los Cines Callao, un reloj con cuenta regresiva culminó en la presentación de la portada de LUX, mostrando a Rosalía vestida de blanco, en un atuendo que evocaba un hábito religioso.

El disco, según confirmó Columbia Records, podría contar con la participación de artistas de talla internacional como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza y Yves Tumor. En su sitio web oficial, ya se encuentra disponible la preventa en CD y vinilo, incluyendo una edición limitada con postal firmada por la artista.

LUX será el cuarto álbum de estudio de Rosalía, quien no lanzaba un disco completo desde Motomami (2022). En 2023 presentó un EP junto a Rauw Alejandro y ha participado en colaboraciones con artistas como Björk y Lisa. Con este nuevo proyecto, la cantante catalana retoma su carrera discográfica con una propuesta que, según sus adelantos visuales y simbólicos, promete explorar nuevas dimensiones estéticas y sonoras.