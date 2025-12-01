Luto en la animación mexicana: muere Fernando Meza, cofundador de Huevocartoon

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 1 de diciembre se confirmó el fallecimiento de Fernando Javier Meza Muñoz, actor de voz, creativo fundamental y uno de los miembros fundadores del estudio mexicano Huevocartoon, responsable de una de las franquicias animadas más populares del país.
La noticia fue dada a conocer por la propia casa animadora, que a través de un mensaje en redes sociales expresó su profundo pesar por la partida de quien consideraron una de las mentes creativas más importantes del estudio.
En su comunicado, Huevocartoon destacó que la historia de la compañía "no se podría contar sin él", recordando que su talento, carisma y capacidad para crear voces dejaron un legado imposible de sustituir:
“Desde el primer guion, la primera grabación y hasta la última interpretación que hizo hace poco, Fernando imprimió siempre su sello cargado de simpatía y espontaneidad que solo algunos privilegiados pueden tener. Descansa en paz, querido Ferdinand”.
Fernando Meza inició su trayectoria actoral en el año 2001, cuando decidió sumarse como actor de voz al proyecto emergente de animación Huevocartoon, que comenzaba a viralizarse en internet con cortos irreverentes y de humor adulto.
Entre sus personajes más recordados destacan los “Huevos Rancheros”, los “Huevo Poetas” y, especialmente, uno de los compadres Tlacuaches en la saga cinematográfica “Una Película de Huevos” (2006), con la cual la franquicia dio el salto definitivo a la pantalla grande.
Su trabajo marcó profundamente la identidad sonora y visual del universo Huevocartoon, consolidándolo como una figura clave dentro de la animación mexicana contemporánea.
El estudio expresó su solidaridad con la familia de Meza y señaló que su ausencia deja un vacío tanto profesional como emocional dentro del equipo creativo.
