Luto en la animación mexicana: muere Fernando Meza, cofundador de Huevocartoon

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 1 de diciembre se confirmó el fallecimiento de Fernando Javier Meza Muñoz, actor de voz, creativo fundamental y uno de los miembros fundadores del estudio mexicano Huevocartoon, responsable de una de las franquicias animadas más populares del país.

La noticia fue dada a conocer por la propia casa animadora, que a través de un mensaje en redes sociales expresó su profundo pesar por la partida de quien consideraron una de las mentes creativas más importantes del estudio.

En su comunicado, Huevocartoon destacó que la historia de la compañía "no se podría contar sin él", recordando que su talento, carisma y capacidad para crear voces dejaron un legado imposible de sustituir:

“Desde el primer guion, la primera grabación y hasta la última interpretación que hizo hace poco, Fernando imprimió siempre su sello cargado de simpatía y espontaneidad que solo algunos privilegiados pueden tener. Descansa en paz, querido Ferdinand”.