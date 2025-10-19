Luto en el nu metal: muere Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Aunque no se revelaron las causas ni el lugar del deceso, el grupo expresó que su partida representa un golpe irremplazable: “Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo únicos. Una verdadera leyenda de leyendas”.

Fred Durst, vocalista de la banda, también compartió un video en el que recordó cómo conoció a Rivers en un club de Jacksonville Beach, Florida, y cómo juntos construyeron una de las bandas más representativas del género en los años 90.

Limp Bizkit se formó en 1994 y alcanzó la fama mundial con álbumes como Three Dollar Bill, Y'all, Significant Other y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Rivers fue parte esencial de ese sonido explosivo que marcó una generación.