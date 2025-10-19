Luto en el nu metal: muere Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mundo del nu metal está de luto. Sam Rivers, bajista original de la banda estadounidense Limp Bizkit, falleció este sábado 18 de octubre a los 48 años de edad, según confirmaron sus compañeros de grupo a través de redes sociales.
La noticia fue compartida por Fred Durst, Wes Borland, DJ Lethal y John Otto, quienes lamentaron profundamente la pérdida: “Sam Rivers no solo era nuestro bajista, era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”.
Aunque no se revelaron las causas ni el lugar del deceso, el grupo expresó que su partida representa un golpe irremplazable: “Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo únicos. Una verdadera leyenda de leyendas”.
Fred Durst, vocalista de la banda, también compartió un video en el que recordó cómo conoció a Rivers en un club de Jacksonville Beach, Florida, y cómo juntos construyeron una de las bandas más representativas del género en los años 90.
Limp Bizkit se formó en 1994 y alcanzó la fama mundial con álbumes como Three Dollar Bill, Y'all, Significant Other y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Rivers fue parte esencial de ese sonido explosivo que marcó una generación.
BCT