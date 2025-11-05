Lupita Jones lanza mensaje de apoyo a Fátima Bosch tras polémica en Miss Universo

A través de su cuenta de Instagram, Jones compartió un mensaje de reflexión en el que aplaudió las declaraciones de Bosch: “No importa si tienes un sueño o una corona, si se te quita la dignidad debes irte”.

Jones agregó:

“No somos las mujeres las que nos adaptamos a lo que un concurso define, los concursos se adaptan a lo que nosotras queremos comunicar, por eso han evolucionado.”

La también fundadora de certámenes nacionales sostuvo que estas plataformas deben servir para fortalecer la voz de las mujeres y no para silenciarlas: “Alzar la voz y decir lo que piensas algunas veces te puede traer problemas, pero mantenerte firme en tus ideales hace una mujer congruente”, añadió.