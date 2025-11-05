Lupita Jones lanza mensaje de apoyo a Fátima Bosch tras polémica en Miss Universo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ex Miss Universo y referente nacional de los certámenes de belleza, Lupita Jones, manifestó su respaldo a la mexicana Fátima Bosch tras el incidente ocurrido con el directivo Nawat Itsaragrisil en el marco de Miss Universo 2025.
A través de su cuenta de Instagram, Jones compartió un mensaje de reflexión en el que aplaudió las declaraciones de Bosch: “No importa si tienes un sueño o una corona, si se te quita la dignidad debes irte”.
Jones agregó:
“No somos las mujeres las que nos adaptamos a lo que un concurso define, los concursos se adaptan a lo que nosotras queremos comunicar, por eso han evolucionado.”
La también fundadora de certámenes nacionales sostuvo que estas plataformas deben servir para fortalecer la voz de las mujeres y no para silenciarlas: “Alzar la voz y decir lo que piensas algunas veces te puede traer problemas, pero mantenerte firme en tus ideales hace una mujer congruente”, añadió.
El mensaje llega en un momento crucial, luego de que varias concursantes internacionales se solidarizaran con la representante mexicana tras ser reprendida públicamente por un organizador.
rmr