Lupillo rompe el silencio y anuncia demanda contra Belinda: “Afecta mi honor”

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El conflicto legal entre Belinda y Lupillo Rivera escaló este 16 de octubre, luego de que el cantante hiciera pública su respuesta a las acusaciones en su contra, a través de un comunicado firmado por su equipo jurídico.
En el documento, emitido por el Grupo Beceiro, se informa que Rivera ha conformado un equipo de abogados con el propósito de emprender acciones legales en contra de Belinda, a quien se le acusa de realizar declaraciones falsas y difamatorias que presuntamente han afectado su imagen pública, honor y trayectoria profesional.
La respuesta del intérprete de música regional llega luego de que la defensa legal de Belinda interpusiera una querella formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el pasado 2 de octubre, por presuntos actos de violencia digital y mediática.
Dicha denuncia se basa en la difusión no autorizada de detalles íntimos de la artista, presuntamente realizados por Lupillo Rivera en medios de comunicación y en su reciente libro autobiográfico “Tragos Amargos”, donde relata aspectos de su supuesta relación con la cantante, surgida durante su participación en el programa La Voz México.
El comunicado de Lupillo Rivera señala que las acciones legales buscan aclarar y deslindar responsabilidades, además de proteger su derecho al honor. También se afirma que todo se hará "con estricto apego a la ley".
“Estas declaraciones afectan la honra, la imagen pública y la trayectoria profesional del señor Rivera”, indica el texto firmado por el abogado Alonso Beceiro.
El equipo jurídico del cantante se encargará de presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades.
Cabe recordar que la Fiscalía capitalina concedió medidas de protección inmediatas a favor de Belinda, al considerar que existen elementos suficientes que podrían configurar violencia conforme a los artículos 20 Quater y 20 Quinquies de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
