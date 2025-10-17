Lupillo rompe el silencio y anuncia demanda contra Belinda: “Afecta mi honor”

En el documento, emitido por el Grupo Beceiro, se informa que Rivera ha conformado un equipo de abogados con el propósito de emprender acciones legales en contra de Belinda, a quien se le acusa de realizar declaraciones falsas y difamatorias que presuntamente han afectado su imagen pública, honor y trayectoria profesional.

⚖️ Un conflicto que sube de tono

La respuesta del intérprete de música regional llega luego de que la defensa legal de Belinda interpusiera una querella formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el pasado 2 de octubre, por presuntos actos de violencia digital y mediática.

Dicha denuncia se basa en la difusión no autorizada de detalles íntimos de la artista, presuntamente realizados por Lupillo Rivera en medios de comunicación y en su reciente libro autobiográfico “Tragos Amargos”, donde relata aspectos de su supuesta relación con la cantante, surgida durante su participación en el programa La Voz México.

📜 “Actuar en defensa de su nombre”

El comunicado de Lupillo Rivera señala que las acciones legales buscan aclarar y deslindar responsabilidades, además de proteger su derecho al honor. También se afirma que todo se hará "con estricto apego a la ley".

“Estas declaraciones afectan la honra, la imagen pública y la trayectoria profesional del señor Rivera”, indica el texto firmado por el abogado Alonso Beceiro.

El equipo jurídico del cantante se encargará de presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades.