Luisito Comunica se queja de ver "tapizadas" las calles de la CDMX con carteles políticos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de sus historias de Instagram, el influencer y youtuber Luisito Comunidad se quejó de los carteles de diversos candidatos políticos que se encuentran por toda la Ciudad de México.

El influencer indicó que le molesta ver las calles tapizadas con las caras de los diferentes candidatos, dejando claro que mientras más “señor” se hace, más se enoja por el “circo político” en el que vivimos.

“Y molesta también ahorita que están las elecciones presidenciales ver todo el circo que es y los payasos que están ahí de candidatos no, no, no, cosas que molestan ok, que mientras más señor te haces, ahorita yo que tengo más de 30 me molesta más así de que ¿Por qué tengo que caminar por las calles y ver la cara de ese ahí? ¿Por qué? Aparte es con mis propios impuestos”.