Luisito Comunica alza la voz: ‘Aquí te matan por hacer bien’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En México, ser servidor público puede significar jugarse la vida. Así lo expresó el influencer Luisito Comunica tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.
En un video compartido a través de sus historias de Instagram, el creador de contenido lamentó con profunda frustración y dolor la ejecución de un presidente municipal que, según dijo, “quería hacer las cosas bien”.
A lo largo del video, Luisito comparte que hablar de temas sensibles como este lo ha convertido en blanco de campañas de desprestigio: “Cada que hablo de estos temas, siempre empiezan unas campañas horribles en mi contra”, dijo.
Luisito cerró con un comentario crudo: “En México así es. Quieres hacer las cosas bien y te matan”.
RPO