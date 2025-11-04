Luisito Comunica alza la voz: ‘Aquí te matan por hacer bien’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En México, ser servidor público puede significar jugarse la vida. Así lo expresó el influencer Luisito Comunica tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

En un video compartido a través de sus historias de Instagram, el creador de contenido lamentó con profunda frustración y dolor la ejecución de un presidente municipal que, según dijo, “quería hacer las cosas bien”.