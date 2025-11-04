Entretenimiento

Luisito Comunica alza la voz: ‘Aquí te matan por hacer bien’

“En México, hacer lo correcto en política puede costarte la vida”, sentenció
Luisito Comunica denuncia la normalización del miedo
Rodrigo Peña
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En México, ser servidor público puede significar jugarse la vida. Así lo expresó el influencer Luisito Comunica tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

En un video compartido a través de sus historias de Instagram, el creador de contenido lamentó con profunda frustración y dolor la ejecución de un presidente municipal que, según dijo, “quería hacer las cosas bien”.

“Tú quieres hacer algo bien en el gobierno, te matan los malos. Ellos son los que mandan realmente”
sentenció el influencer, conocido por su alcance global y su estilo directo

A lo largo del video, Luisito comparte que hablar de temas sensibles como este lo ha convertido en blanco de campañas de desprestigio: “Cada que hablo de estos temas, siempre empiezan unas campañas horribles en mi contra”, dijo.

@popculture90s0 Luisito Comunica habla del asesinato de Carlos Manzo: ‘Quieres hacer las cosas bien y te matan’ “Un gobierno que nos silencia” #carlosmanzo ♬ sonido original - CulturePop90s

Luisito cerró con un comentario crudo: “En México así es. Quieres hacer las cosas bien y te matan”.

