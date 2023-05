¿Luis de llano planea apelar? Esto dijo sobre la condena por daño moral

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El productor de música, Luis de Llano fue cuestionado sobre la situación legal que atraviesa, es decir, la condena por daño moral contra la cantante Sasha Sokol.

El productor acudió a los Premios Patria 2023 y ahí se acercó a la prensa sin embargo no reveló muchos detalles por petición de sus abogados.

"Perdón, mis abogados son los que están tratando todo, por favor, me han pedido que ellos son los que están manejando todo ello (...) de eso no tengo comentarios para nada", dijo.

Hace unos días se esparció el rumor de que Luis de Llano apelará la condena que consiste en una disculpa p+iblica y una indemnización. Al ser visto fue abordado al respecto pero éste no respondió con certeza: "No puedo decir si es falsa o no, sin comentarios eso".