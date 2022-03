Ludwika Paleta aún con cara lavada desata bajas pasiones

Asimismo, dijo que las fotos muestran lo mucho que se cuida, aunque también los rastros de sus embarazos.

"Buenos días ☀️ ( tengo que confesar que dudé en subir estas fotos. No las quise retocar y estamos desacostumbrados , o por lo menos yo, a ver los cuerpos sin “arreglar” . Así es mi cuerpo, sí me cuido, sí me alimento bien ( y aunque todavía quedan ahí rastros de todas la pastas y pizzas que me comí en mis vacaciones 👅💦 también están los rastros de mis embarazos, el ejercicio y el cuidado que le doy) Vivamos sin tantos filtros por favor 🙏🏻", escribió.

En los cometarios amigos y seguidores aplaudieron que haya subido las fotos tal como es, y hasta Netflix le entró:

"¡Buenos díaaaaas! 🔥🔥🔥"; "Dios !!! Mío! Tuyo! De él! De ella! Ufffff"; "Ándale 🔥🔥🔥 estás espectacular , no necesitas medio retoque ni filtro ❤️", fueron parte de los comentarios.