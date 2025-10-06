Luces, gritos… ¡acción! Estos fueron los mejores cortometrajes del ANIMAL Film Fest 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La oscuridad, los suspiros y los sobresaltos dominaron por cuatro días la Casa Natal de Morelos, que nuevamente se convirtió en epicentro del cine de horror con la edición 2025 del ANIMAL Film Fest, uno de los festivales más importantes del país dedicados al género.

Fanáticos, realizadores y amantes del suspenso abarrotaron la sede para vivir una edición que superó expectativas, tanto por la calidad de las producciones proyectadas como por la emoción en cada función. Con proyecciones nacionales e internacionales, talleres y actividades paralelas, Morelia reafirmó su lugar como capital del cine de horror en México.

“Más allá del miedo, el cine de horror nos une. Cada aplauso, cada mirada tensa, cada historia proyectada demuestra que el género está más vivo que nunca”, compartió el equipo organizador durante la clausura.

El festival también sirvió de escaparate para nuevos talentos y consagrados del género, reconociendo a lo mejor del cine de horror con una selección que abarca desde lo experimental hasta lo clásico.

🎥 Lo mejor del horror: ganadores destacados

Entre los galardonados de este año, destacan cineastas mexicanos, chilenos, colombianos y españoles, consolidando la internacionalización del festival. Aquí los reconocimientos más importantes:

Mejor Cortometraje Mexicano: Tazas de té y galletas, de los hermanos Saborit, una historia tan inquietante como visualmente cuidada.

Mejor Cortometraje Internacional: Frascos vacíos, una producción chilena que también fue reconocida por su personaje principal.

Mejor Cortometraje Michoacano: Silenciados, del director moreliano Daniel Malvido, que mostró el potencial local para contar historias potentes.

Mejor Actriz: Karla Nieto por su papel en Refugios, desde Madrid.

Mejor Actor: Jesús Hernández, por Tazas de té y galletas.

El certamen también entregó menciones honoríficas y reconocimientos en categorías técnicas como fotografía, maquillaje, montaje, arte y efectos visuales. Además, se celebró el talento emergente en el Tercer Concurso de Guion de Cortometraje Michoacano, cuyo ganador fue Cucaracha, de José Martín García Campos.

🎬 La cita ya está puesta para 2026

Con un público fiel y una comunidad de creadores en crecimiento, ANIMAL Film Fest dejó claro que el horror no solo espanta, también inspira y une. El equipo organizador ya trabaja en la edición 2026, que promete nuevas emociones en la pantalla grande.

