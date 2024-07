Lucía Méndez falla playback en el pride de CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante y actriz mexicana Lucía Méndez es nuevamente tema de controversia en redes sociales debido a su más reciente aparición en el escenario principal de la marcha del orgullo LGBT+ en Ciudad de México.

Y es que no fue una ni dos, fueron tres veces en las que el micrófono de la cantante no funcionaba durante su presentación, dejando ver el playback y que la cantante no canta en vivo.