Louis Tomlinson rinde homenaje a Liam Payne en su nuevo álbum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Louis Tomlinson ha sorprendido a sus fans con un desgarrador homenaje a su excompañero de One Direction, Liam Payne, quien falleció trágicamente en octubre de 2024 a los 31 años tras caer desde un balcón en Buenos Aires, Argentina.

La canción, titulada Dark To Light, forma parte del esperado álbum de Louis, How Did I Get Here?, y refleja un profundo sentimiento de pérdida y nostalgia. En la letra, el cantante británico pregunta: "¿Hay algo que pueda hacer? Ojalá pudieras ver cómo te veo en mis ojos, una vez más, mostrando su vulnerabilidad y el deseo de reconectar con su amigo.

Algunos fans han notado posibles referencias a la trayectoria de Liam, como la frase “phoenix in the flames”, que remite a su participación en la gira Phoenix de Rita Ora en 2018, y el título de la canción, que evocaría el tatuaje que Liam se hizo en 2023: “here dark meets light”.

Louis declaró sobre la canción: “Definitivamente vino de un lugar muy sentimental y emotivo, pero el álbum necesitaba un tema así”, reconociendo que refleja su intento de mantener una actitud positiva tras años difíciles.

How Did I Get Here? ya ha lanzado. Louis espera que el álbum reciba la atención que merece y busca reconectar con su público en un momento emotivo para los fans de One Direction.