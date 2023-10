Louis Tomlinson regresará a México con nueva gira

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta mañana se dieron a conocer las fechas de la gira mundial que realizará el cantante británico Louis Tomlinson, y México tiene no solo una si no tres de ellas.

El cantante conocido por su participación en la agrupación británica-irlandesa One Direction, desde su separación con la banda siempre ha mostrado un particular interés por las tierras mexicanas.

Tomlinson siempre ha reconocido el gran apoyo que ha recibido por las fanáticas mexicanas pues incluso eligió Monterrey específicamente para la premier de su documental "All of Those Voices" que relata su trayectoria musical desde la separación de la banda One Direction.

Las fechas de la gira Faith in the Future World Tour 2024 que se presentará son: