“Los venían siguiendo”: testigo habla sobre la muerte de Ernesto Barajas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La música regional mexicana se viste de luto tras el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de la agrupación Enigma Norteño, ocurrido en el municipio de Zapopan, Jalisco.
De acuerdo con reportes de medios locales y la cadena Univisión, el cantante fue atacado a balazos mientras se encontraba en una pensión de autos ubicada en la colonia Arenales Tapatíos. Los hechos habrían ocurrido cuando Ernesto y otro acompañante acudieron al sitio para recoger un vehículo.
En entrevista para el programa ‘Despierta América’, un presunto testigo —quien pidió mantener el anonimato— relató que ambos hombres eran perseguidos por sujetos armados: “Los venían siguiendo, alcanzaron a bajarse de la camioneta y corrieron para la pensión”, declaró.
Según la reportera del matutino, los agresores irrumpieron en el lugar y dispararon contra ambos hombres justo cuando intentaban abordar el vehículo, provocándoles la muerte en el sitio.
Hasta el momento, las autoridades de Jalisco no han emitido una versión oficial ni han informado sobre personas detenidas en relación con el crimen. Tampoco el grupo Enigma Norteño ni la familia de Ernesto Barajas se han pronunciado públicamente en redes sociales.
Ernesto Barajas era ampliamente conocido en el ámbito de la música regional por su voz y presencia al frente de Enigma Norteño, grupo con fuerte presencia en el norte y occidente del país, incluyendo Michoacán.
mrh