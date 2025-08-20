“Los venían siguiendo”: testigo habla sobre la muerte de Ernesto Barajas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La música regional mexicana se viste de luto tras el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de la agrupación Enigma Norteño, ocurrido en el municipio de Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con reportes de medios locales y la cadena Univisión, el cantante fue atacado a balazos mientras se encontraba en una pensión de autos ubicada en la colonia Arenales Tapatíos. Los hechos habrían ocurrido cuando Ernesto y otro acompañante acudieron al sitio para recoger un vehículo.

En entrevista para el programa ‘Despierta América’, un presunto testigo —quien pidió mantener el anonimato— relató que ambos hombres eran perseguidos por sujetos armados: “Los venían siguiendo, alcanzaron a bajarse de la camioneta y corrieron para la pensión”, declaró.