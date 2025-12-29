Los Simpson rinden homenaje a México en su episodio más latino

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un episodio que ya puede calificarse como histórico, Los Simpson reunieron a Los Tigres del Norte, al cineasta Alejandro González Iñárritu y a Humberto Vélez, la voz latinoamericana de Homero, en una celebración inesperada de la cultura mexicana dentro de una de las series más influyentes de la televisión mundial.

La participación del grupo no se limita a un cameo. En el capítulo titulado “The Fall Guy-Yi-Yi”, el corrido se convierte en una herramienta narrativa central. La historia gira en torno a Homero Simpson y el Hombre Abejorro, cuando el primero decide convertirse en su doble de riesgo secreto, en una trama que mezcla sátira, acción y exceso, fiel al espíritu de la serie.

En ese contexto, Los Tigres del Norte interpretan “El corrido de Pedro y Homero”, una canción original creada exclusivamente para el episodio. Como dicta la tradición del género, la pieza funciona como una crónica musical que narra hazañas, caídas y consecuencias, integrándose de forma orgánica al relato animado.