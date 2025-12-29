Los Simpson rinden homenaje a México en su episodio más latino

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un episodio que ya puede calificarse como histórico, Los Simpson reunieron a Los Tigres del Norte, al cineasta Alejandro González Iñárritu y a Humberto Vélez, la voz latinoamericana de Homero, en una celebración inesperada de la cultura mexicana dentro de una de las series más influyentes de la televisión mundial.
La participación del grupo no se limita a un cameo. En el capítulo titulado “The Fall Guy-Yi-Yi”, el corrido se convierte en una herramienta narrativa central. La historia gira en torno a Homero Simpson y el Hombre Abejorro, cuando el primero decide convertirse en su doble de riesgo secreto, en una trama que mezcla sátira, acción y exceso, fiel al espíritu de la serie.
En ese contexto, Los Tigres del Norte interpretan “El corrido de Pedro y Homero”, una canción original creada exclusivamente para el episodio. Como dicta la tradición del género, la pieza funciona como una crónica musical que narra hazañas, caídas y consecuencias, integrándose de forma orgánica al relato animado.
El capítulo también cuenta con la participación de Alejandro González Iñárritu, director de Amores perros y The Revenant, pero lo que más llamó la atención fue la aparición de Humberto Vélez, actor de doblaje que da voz a Homero Simpson desde sus primeras temporadas en la versión en español para toda América Latina y que, en esta ocasión, se interpreta a si mismo.
En el póster promocional de su nuevo episodio, titulado “Fall Guy Yi Yi”, la icónica serie animada hizo una clara referencia visual a la película “Tal para cual”, protagonizada por Jorge Negrete y Luis Negrete, en lo que representa un homenaje directo al cine mexicano clásico.
RPO