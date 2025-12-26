Los Simpson estrenarán corrido con Los Tigres del Norte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cultura popular volvió a doblar las fronteras del idioma y el género: Los Tigres del Norte, leyenda viva de la música mexicana, estrenarán una canción original dentro del universo de Los Simpson. El tema se titula “El Corrido de Pedro y Homero” y verá la luz este domingo por FOX.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales de Los Simpson, donde se adelantó que la colaboración no será un simple guiño musical, sino una pieza creada especialmente para la narrativa de la serie, fiel al espíritu del corrido y a la sátira característica de Springfield.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Los Tigres del Norte han narrado la vida de millones a través de historias de migración, justicia y cotidianidad. Ahora, esa tradición se traslada a la animación más influyente de la televisión, en un episodio que promete ironía, identidad latina y un homenaje sonoro que dialoga con la cultura pop global.

No es la primera vez que Los Simpson integran a grandes figuras de la música, pero la inclusión de un corrido original marca un hito: reconoce al género como crónica social y lo coloca en horario estelar ante audiencias de todo el mundo.