Los Shelby vuelven: Netflix confirma nueva era de Peaky Blinders

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La historia de los Shelby continuará. Netflix y la BBC confirmaron el desarrollo de una nueva serie de Peaky Blinders, que marcará el inicio de una nueva generación dentro del universo creado por Steven Knight.

La producción contará con dos temporadas ambientadas en el año 1953, en Birmingham, Reino Unido, y presentará a los descendientes de la familia Shelby. El actor Cillian Murphy, quien interpretó a Thomas Shelby en la serie original, participará como productor ejecutivo.