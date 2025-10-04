Los Shelby vuelven: Netflix confirma nueva era de Peaky Blinders

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La historia de los Shelby continuará. Netflix y la BBC confirmaron el desarrollo de una nueva serie de Peaky Blinders, que marcará el inicio de una nueva generación dentro del universo creado por Steven Knight.
La producción contará con dos temporadas ambientadas en el año 1953, en Birmingham, Reino Unido, y presentará a los descendientes de la familia Shelby. El actor Cillian Murphy, quien interpretó a Thomas Shelby en la serie original, participará como productor ejecutivo.
De acuerdo con la sinopsis oficial, la trama retomará el legado del imperio criminal fundado por los Shelby.
Peaky Blinders es una ficción inspirada en una pandilla juvenil real de Birmingham que operó a finales del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, el creador Steven Knight imaginó a la familia Shelby como una construcción original para retratar la ambición, el poder y la violencia del período industrial.
Además de esta secuela, una película titulada The Immortal Man fue anunciada en junio de 2024 y funcionará como puente narrativo hacia esta nueva etapa del universo Peaky Blinders.
BCT