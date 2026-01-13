Los Razzies 2026: los mayores tropiezos de Hollywood en lista filtrada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La lista filtrada de candidatos a los premios Golden Raspberry 2026, mejor conocidos como los Razzies, ya circula y confirma lo que muchos temían: algunas superproducciones de Hollywood no logran escapar de la crítica más despiadada. Con siete nominaciones, Blancanieves se coloca en el centro de la diana, mostrando que incluso los clásicos de Disney pueden tropezar al adaptarse a acción real.

Sorprendentemente, Rachel Zegler quedó fuera de la categoría de actriz principal, pero Gal Gadot se coló como actriz secundaria por su interpretación de la Reina Malvada. Además, los siete enanitos digitales de Blancanieves fueron señalados como peor reparto secundario, dejando claro que la inteligencia artificial también puede fallar en pantalla.

Cerca de Disney se ubica La guerra de los mundos, protagonizada por Ice Cube y filmada durante la pandemia, con seis menciones, incluida peor película y peor actor. Tierras perdidas, dirigida por Paul W.S. Anderson, suma cinco nominaciones con Milla Jovovich y Dave Bautista, una producción que parecía destinada al fracaso desde el inicio.

Trey Edward Shults tampoco escapa del radar de los Razzies: su Hurry Up Tomorrow, el proyecto de The Weeknd, compite en cinco categorías, incluyendo peor película, por su narrativa pretenciosa y excesivamente existencial. Finalmente, Estado eléctrico, el costoso tropiezo de los hermanos Russo para Netflix, completa la lista de peores películas del año, con Chris Pratt y Millie Bobby Brown como protagonistas.

Entre las curiosidades del listado, Jared Leto fue señalado como peor actor por Tron: Ares, y la película de Disney demuestra que, incluso con efectos digitales de última generación, la crítica puede ser implacable. Los Razzies 2026 prometen un espectáculo de humor ácido y comentarios despiadados sobre los errores más llamativos de Hollywood.