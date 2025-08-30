“Los Extraños: Capítulo 2” llegará a cines el 26 de septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cadena Cinépolis confirmó el estreno en México de la película “Los Extraños: Capítulo 2”, programado para el próximo 26 de septiembre en salas de cine del país.

La cinta da continuidad a la historia de los misteriosos atacantes que, tras desaparecer, regresan ahora con una nueva oportunidad para acechar a sus víctimas.

Reseña de la película

En esta segunda entrega, la tensión se centra en Cindy (Christina Hendricks) y Mike (Martin Henderson), un matrimonio que busca un respiro familiar antes de enviar a su hija Kinsey (Bailee Madison) a un internado. Junto a su hijo Luke (Lewis Pullman), deciden pasar unos días en un campamento de caravanas, pero lo que parecía un viaje de reconciliación se convierte en una pesadilla cuando son perseguidos y atacados sin piedad por tres enmascarados.

La trama explora cómo la familia, marcada por diferencias y tensiones internas, debe unirse y dejar atrás sus rencillas para enfrentar la violencia de unos asesinos que parecen disfrutar del caos. Entre atmósferas oscuras, persecuciones intensas y una dosis de terror psicológico, la cinta mantiene el suspenso que ha caracterizado a la saga.

“Los Extraños: Capítulo 2” promete ser un relato inquietante sobre la supervivencia y el miedo a lo desconocido, con un ritmo cargado de tensión desde el inicio hasta el final.