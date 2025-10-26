Los Daniels se fracturan: Ismael Salcedo denuncia traición y se separa de la banda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El vocalista y miembro de Los Daniels, Ismael Salcedo, anunció su salida definitiva de la banda tras 18 años de trayectoria, en medio de un conflicto interno que él mismo calificó como una traición por parte de sus compañeros.
A través de un mensaje difundido en su cuenta de Facebook, Salcedo explicó que su decisión se debió a una serie de desacuerdos y acciones tomadas a sus espaldas por el bajista Poncho y el baterista Rasheed, a quienes acusó de hablar mal de él dentro y fuera del grupo, y de intentar desplazarlo de la banda sin previo aviso.
“Poncho y Rasheed llevan años tirándome a mis espaldas [...] ya me sacó Poncho de las plataformas de Daniels y hasta me bloqueó. Así que para mí, LOS DANIELS HAN MUERTO”, escribió el vocalista.
Según Salcedo, los músicos habrían gestionado de manera unilateral la entrada de un nuevo mánager, identificado como Ritchie, quien habría propuesto continuar con la banda sin su presencia y buscar un nuevo vocalista. El cantante también afirmó que ya no tiene acceso a las plataformas oficiales y que su salida fue consumada sin diálogo previo.
Horas después, la cuenta oficial de Los Daniels publicó un comunicado en el que aclaran que no se ha tomado una decisión formal sobre la continuidad del grupo. Además, señalaron que las publicaciones recientes son opiniones personales y no representan la postura oficial de la banda.
“Toda la información oficial se comunicará únicamente a través de nuestros perfiles oficiales”, indica el documento.
Formados en 2007, Los Daniels se consolidaron como una de las bandas más reconocidas del rock alternativo mexicano, con éxitos como “Te puedes matar”, “A casa” y “Quisiera saber”. Su propuesta los llevó a presentarse en escenarios internacionales y festivales como Vive Latino y Tecate Pa’l Norte.
Ismael Salcedo cerró su mensaje adelantando que continuará su carrera como solista bajo el nombre de Isma Daniels, y que seguirá interpretando en vivo las canciones que escribió durante su paso por la agrupación.
“No se preocupen, habrá más ISMA para rato”, concluyó.
