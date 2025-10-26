Los Daniels se fracturan: Ismael Salcedo denuncia traición y se separa de la banda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El vocalista y miembro de Los Daniels, Ismael Salcedo, anunció su salida definitiva de la banda tras 18 años de trayectoria, en medio de un conflicto interno que él mismo calificó como una traición por parte de sus compañeros.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de Facebook, Salcedo explicó que su decisión se debió a una serie de desacuerdos y acciones tomadas a sus espaldas por el bajista Poncho y el baterista Rasheed, a quienes acusó de hablar mal de él dentro y fuera del grupo, y de intentar desplazarlo de la banda sin previo aviso.

“Poncho y Rasheed llevan años tirándome a mis espaldas [...] ya me sacó Poncho de las plataformas de Daniels y hasta me bloqueó. Así que para mí, LOS DANIELS HAN MUERTO”, escribió el vocalista.