Los Cadetes de Linares se accidentan en carretera; hay un lesionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada del pasado domingo, integrantes de la agrupación Los Cadetes de Linares sufrieron un aparatoso accidente en carretera en Guanajuato.

Homero Guerrero Jr., líder de la agrupación, fue el único que resultó herido, de nueve personas que iban a bordo.

La misma banda subió a sus redes sociales un video en donde dan a conocer parte de lo ocurrido, incluso el propio Homero Guerrero Jr. habla por sí mismo y pide a los fans oraciones para él.

"Me quebré el pie, pero ya voy a cirugía en la ambulancia. El accidente fue en Guanajuato, íbamos nueve y 'nomás' a mí me tocó, pero bendito sea Dios me dio otra oportunidad, les vamos a subir fotos del accidente. Les pido una oración por mí", dijo el músico mientras viajaba en ambulancia.