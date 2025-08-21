¡Los Beatles regresan! Estrenarán documental en Disney+ con un disco inédito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El proyecto The Beatles Anthology regresa en 2025 con una edición restaurada y ampliada que promete emocionar a los fanáticos de la legendaria banda británica. El relanzamiento incluye un documental en Disney+, un box set musical de cuatro volúmenes y un libro conmemorativo del 25 aniversario.
La docuserie The Beatles Anthology, estrenada originalmente en 1995, volverá el 26 de noviembre de 2025 bajo el título Anthology 2025. Contará con nueve episodios, uno más que la versión original, con material inédito grabado durante las sesiones de 1994 y 1995 en las que participaron Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.
El trabajo de restauración corrió a cargo del cineasta Peter Jackson y su equipo en Wingnut Films, con la mezcla de sonido dirigida por Giles Martin, hijo del histórico productor George Martin.
Además del documental, la discografía de Anthology será ampliada. Los tres volúmenes originales (1995-1996) fueron remasterizados y se sumará un cuarto disco, Anthology 4, con 13 grabaciones inéditas, demos y tomas alternativas.
El box set estará disponible el 21 de noviembre de 2025 en formato digital, CD y vinilo, con una edición especial de 12 LP que reunirá un total de 191 pistas, convirtiéndose en la entrega más completa del proyecto.
La celebración también incluye un libro de 368 páginas que se publicará el 14 de octubre de 2025, con más de 300 imágenes, muchas nunca vistas. Reunirá reflexiones de los cuatro Beatles, además de testimonios de colaboradores cercanos como George Martin y Derek Taylor.
Fechas clave de Anthology 2025
14 de octubre → Publicación del libro de aniversario.
21 de noviembre → Lanzamiento del box set musical con Anthology 4.
26 de noviembre → Estreno del documental restaurado en Disney+.
Las preventas ya están disponibles en la tienda oficial de The Beatles, con ediciones limitadas que incluyen arte exclusivo y tarjetas fotográficas.
Con este relanzamiento, la música y la historia de los Beatles se reencuentran con nuevas generaciones de oyentes y consolidan su vigencia a 60 años de la “Beatlemanía”.
mrh