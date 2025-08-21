¡Los Beatles regresan! Estrenarán documental en Disney+ con un disco inédito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El proyecto The Beatles Anthology regresa en 2025 con una edición restaurada y ampliada que promete emocionar a los fanáticos de la legendaria banda británica. El relanzamiento incluye un documental en Disney+, un box set musical de cuatro volúmenes y un libro conmemorativo del 25 aniversario.

La docuserie The Beatles Anthology, estrenada originalmente en 1995, volverá el 26 de noviembre de 2025 bajo el título Anthology 2025. Contará con nueve episodios, uno más que la versión original, con material inédito grabado durante las sesiones de 1994 y 1995 en las que participaron Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

El trabajo de restauración corrió a cargo del cineasta Peter Jackson y su equipo en Wingnut Films, con la mezcla de sonido dirigida por Giles Martin, hijo del histórico productor George Martin.