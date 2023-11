Los Beatles llegan al Metro de la CDMX

La historia de Now And Then tiene su origen en 1970 cuando George Harrison escuchó un cassette con una pista grabada por John Lennon y se la mostró a Paul McCartney.

Now and Then fue interpretada por John Lennon, desarrollada y trabajada por Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr y ahora, finalmente, terminada por Paul y Ringo más de cuatro décadas después.